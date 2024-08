Líder do governo descarta alta da CSLL em projeto que compensa desoneração

VEJA Mercado – terça, 13 de agosto

O alerta de Campos Neto para a eleição americana e entrevista com Paula Magalhães

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 13. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um plano ambicioso até o ano de 2026: recuperar o grau de investimento do Brasil pelas agências de classificação de risco, ou chegar perto disso. Hoje, o país está a duas revisões de alcançar tal marca pelas principais agência, como S&P, Fitch e Moody’s. As agências melhoraram a percepção sobre o quadro fiscal do Brasil depois das aprovações do novo marco fiscal e do texto-base da reforma tributária, mas condicionaram novas melhoras ao cumprimento das metas estabelecidas. O governo tem anunciado bloqueios no orçamento de 2024 para alcançar o limite da banda inferior da meta de déficit zero deste ano, que prevê um déficit de, no máximo, 0,25% do PIB. Em evento da Warren Investimentos, o ministro disse ainda que os ajustes podem ser feitos sem choques e sem comprometer o crescimento econômico. “Temos que virar a página de muito gasto e alta inflação”, disse. Já Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, lançou recados importantes sobre a política monetária dos Estados Unidos em evento organizado pela FGV. O chefe do BC disse que as propostas dos candidatos na eleição têm sido inflacionárias e que, independente de quem ganhe, os EUA não devem ter uma política fiscal muito austera — o que pode minar os cortes de juros pelo Fed. Diego Gimenes entrevista Paula Magalhães, doutora em economia pela EESP-FGV.