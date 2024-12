Liberação de emendas de Dino provoca revoada no ministério de Lula

Pelo menos três ministros de Lula foram exonerados, nesta terça, das pastas que ocupam na Esplanada para reassumir mandatos no Congresso.

Carlos Fávaro, da Agricultura, Silvio Costa Filho, do Turismo, e André Fufuca, do Esporte, voltaram ao Parlamento para aproveitar a janela aberta com a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de liberar o pagamento de emendas parlamentares.

Fávaro é Senador e os outros dois auxiliares de Lula ocupam cadeiras na Câmara. A demissão é programada e deve ser revertida ainda nesta semana, quando os ministros retornam aos cargos, após destinarem emendas para suas bases.