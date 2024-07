Lewandowski prorroga emprego da Força Nacional no Rio Grande do Sul

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional em apoio ao Governo do Rio Grande do Sul por mais um mês, até o dia 18 de agosto.

A corporação atua desde o início de maio, em resposta às enchentes que atingiram o estado, nas ações de policiamento ostensivo e de busca e salvamento, e nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública.

De acordo com a portaria, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, “a operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura complementar necessária à Força Nacional de Segurança Pública”. E o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria do órgão.