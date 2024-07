Lewandowski oferece serviço de segurança da PF a ministros de Lula

Chefe do Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski despachou, nesta semana, um ofício oferecendo serviços de segurança pessoal da Polícia Federal a todos os ministros do governo Lula.

Continua saindo faísca na briga entre GSI e PF pela segurança de Lula. Janja gosta mais da PF. Já Lula opta pelos militares em suas viagens. Na mais recente, para a Bolívia, o GSI fez o esquema, mas a PF também levou pessoal para estar por lá.

No caso da circular de Lewandowski, o serviço de segurança da PF foi ofertado até para o chefe do GSI, general Amaro Monteiro, e para José Múcio, o chefe da Defesa, o que foi visto como uma provocação aos militares.

O avanço da PF em frentes militares também tem desagradado militares do Exército, que estão distantes de planos de inteligência tocados no governo.

No caso do ofício de Lewandoski, o ministro fala da Diretoria de Proteção à Pessoa, criada no ano passado na PF. Se algum ministro quiser pedir segurança da PF, basta apresentar “relato circunstanciado de ameaças eventualmente recebidas ou de sua inexistência” e “agenda com detalhes dos deslocamentos e eventos”.

Sobre esse assunto, o Ministério da Justiça enviou nota ao Radar em que “informa que o ofício despachado pelo ministro Ricardo Lewandowski apenas comunica os parâmetros para uso do serviço”.

“Como se trata de um documento padrão e circular, foi encaminhado a todos os ministros de Estado, indistintamente, conforme prevê, expressamente, o decreto n° 11.348, de 1º de janeiro de 2023”, diz a pasta.