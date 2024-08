Lewandowski entrega quatro novos aviões à PRF, comprados por R$ 89 milhões

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vai participar logo mais, a partir das 10h, da solenidade de entrega de quatro novos aviões para reforço da frota aérea da PRF, no hangar da corporação no Aeroporto Internacional de Brasília.

As aeronaves são do modelo Caravan EX, da Cessna, e foram adquiridas com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do MJSP, e do Ministério Público Federal, por 22,3 milhões de reais cada um, totalizando 89,2 milhões de reais — divididos entre os dois órgãos.

Na cerimônia desta terça-feira, Lewandowski estará acompanhado pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira.

Segundo a pasta, os aviões serão empregados nas missões realizadas pela PRF, como transporte de policiais, equipamentos e cargas, ajuda humanitária, resgate, entre outros.