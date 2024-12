Lewandowski amplia apoio da Força Nacional a Ibama, ICMBio e Funai

Apoio ao Ibama na fiscalização e repressão ao desmatamento ilegal e no combate aos incêndios florestais e queimadas na Amazônia Legal durante todo o ano de 2025;

Apoio à Funai na região da Terra Indígena Nonoai, no Rio Grande do Sul, por 90 dias;

Apoio à Funai na região da Terra Indígena Parakanã, em Novo Repartimento, no Pará, por 90 dias;

Apoio ao ICMBio, com ênfase no combate ao desmatamento, extração ilegal de minério e madeira, invasão de áreas federais e combate aos incêndios na vegetação, por 90 dias, no período de 27 de dezembro de 2024 a 26 de março de 2025;