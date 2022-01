Lançamento de Ciro não terá público, mas pode ter Cabo Daciolo

O lançamento oficial da pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência pelo PDT teve que ter a participação do público cancelada por causa do novo pico de contágios da Covid-19 neste início de ano.

Apenas alguns integrantes da executiva nacional do partido e parlamentares federais participarão do evento presencialmente em Brasília marcado para esta sexta-feira. Não são esperados dirigentes de outros partidos, a exemplo do que ocorreu em eventos semelhantes de outros presidenciáveis.

O cancelamento foi um banho de água fria no partido, mas foi encarado como necessário, já que a avaliação era a de que poderia pegar mal para Ciro, que tanto bate em Jair Bolsonaro pela sua péssima condução da pandemia, protagonizar um evento com aglomeração do público.

O lançamento será transmitido pelo canal do PDT no YouTube. O encontro se dará durante a convenção nacional do partido. A chapa única de Carlos Lupi para o comando da legenda será reeleita por votação via aplicativo.

Estão previstas falas de Ciro Gomes e Carlos Lupi. Algumas filiações de pessoas que pretendem disputar eleições pelo partido serão anunciadas na ocasião. A direção do PDT ainda faz mistério sobre a presença física desses novos filiados no evento.

Um dos novos integrantes deverá ser o ex-presidenciável e ex-deputado federal Cabo Daciolo, que anunciou no ano passado que não concorreria ao cargo de presidente, como fez em 2018, quando ficou conhecido por suas intervenções caricatas nos debates eleitorais da televisão aberta.

Há quem diga que Daciolo gostaria de uma vaga ao Senado pelo Rio, mas segundo um dirigente do partido disse ao Radar, não há certeza de que ele teria voto para essa ambição. Ele deverá tentar uma vaga como deputado federal.