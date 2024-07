Juntos em federação, PSDB e Cidadania seguirão caminhos diferentes no Rio

A executiva nacional da Federação PSDB-Cidadania aprovou o apoio à pré-candidatura do deputado federal Marcelo Queiroz, do PP, na manhã desta segunda-feira. No entanto, o Cidadania vai seguir com Eduardo Paes (PSD).

“A Federação apoiará de forma oficial aliança com o candidato deputado Marcelo Queiroz (PP). O Cidadania apoiará informalmente a candidatura do atual prefeito”, disse Marconi Perillo, presidente nacional da Federação PSDB-Cidadania.

O apoio é informal, porque há um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que “partidos federados não têm legitimidade para atuar isoladamente”. Mesmo com a divisão, há expectativa de que o PSDB possa indicar o vice de Queiroz na corrida eleitoral carioca.

Na última pesquisa Datafolha, de 5 de julho, o candidato Progressista aparecia com o apoio de 2% dos eleitores. O atual prefeito ostenta 53% das intenções de voto.