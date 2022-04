Julgamento no STF atrasa por confusão com advogado de Daniel Silveira

O julgamento do deputado bolsonarista Daniel Silveira iniciado há pouco no STF começou com quase uma hora e meia de atraso por conta de uma confusão com um advogado do réu, Paulo César Rodrigues de Faria.

Ao abrir a sessão, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, informo que, para ingressar na sede do tribunal, em Brasília, é necessário apresentar comprovante da vacina ou teste negativo para Covid-19. E que o advogado de Silveira “recusou-se a fazer o teste, noticiando que não tomara a vacina”. Por esse motivo, foi barrado.

Na sequência, o STF ainda disponibilizou um espaço para que ele fizesse a sustentação de defesa por videoconferência, o que Faria também não aceitou.

O julgamento estava marcado para as 14h. Para acabar com o imbróglio, já às 15h24, o advogado aceitou submeter-se ao teste da Covid, que foi negativo.

“De sorte que essa demora para o início do julgamento se deu por conta dessa recalcitrância indevida do advogado da parte”, justificou Fux, utilizando um termo rebuscado que significa desobediência.

O ministro então determinou que a narrativa constasse da ata do julgamento e que a OAB fosse oficiada para que analisasse a conduta do advogado à luz do código de ética.

Também antes do início do julgamento, Fux rejeitou uma questão de ordem da defesa para declarar suspeição e impedimento de nove dos 11 ministros da Corte, com a exceção de Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro.

O julgamento definitivamente não começou bem para Silveira.