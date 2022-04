Passo a passo: entenda como será o julgamento de Daniel Silveira no STF

Quando o ministro Luiz Fux abrir o julgamento do deputado bolsonarista Daniel Silveira nesta quarta, o primeiro passo do STF será fazer a leitura do relatório do caso, um detalhamento de todas as ações do parlamentar contra o STF, o regime democrático e a integridade física dos ministros da Corte.

Superada essa fase, a PGR, representada por Lindôra Araújo, terá uma hora para apresentar sua manifestação sobre o caso.

Na sequência, será a vez da defesa de Silveira falar por até uma hora e apresentar argumentos para tentar impedir a condenação do deputado.

Alexandre de Moraes, o condutor do caso, dará então o voto do relator pela condenação ou absolvição do bolsonarista. O voto de Moraes será sucedido pelo de Nunes Marques, o ministro revisor do caso. Não há limite de tempo para os votos dos ministros.

Superada essa fase, o primeiro ministro a votar será o mais novo do tribunal, André Mendonça. Na sequência virão os outros integrantes da Corte até que Fux conclua sua análise.

Se Moraes for condenado — o que é muito provável, segundo ministros ouvidos pelo Radar –, Moraes falará de novo, agora para decidir a pena que será aplicada a Silveira. Os outros ministros falarão na sequência.