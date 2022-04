Julgamento de Daniel Silveira no STF começa com risos no plenário

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Braço direito de Augusto Aras, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, não conseguiu conter o riso, há pouco, durante o julgamento do deputado bolsonarista Daniel Silveira, no STF.

Em sua estreia no Supremo, Lindôra destacou que é “inconcebível no Estado democrático de direito” que alguém instigue o uso de violência, seja física ou moral e psicológica. E então teve dificuldades para terminar de ler uma das declarações do réu:

“[Que] o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira”.

A representante da PGR abriu um sorriso no meio da leitura. A transmissão da TV Justiça logo mostrou que Moraes também sorria, cobrindo a boca com o dedo indicador e, na sequência, balançando a cabeça e mexendo a mão, demonstrando incredulidade.

Lindôra prosseguiu e disse ser intolerável também que alguém atire tomates em ministros. E teve que pedir desculpas por dar risada mais uma vez. Ela continuou condenando que se piche residências de membros do STF, que se abordem membros do Ministério Público nas ruas ou ministros em aviões ou parlamentares em restaurantes, “a fim de intimidá-los no exercício de suas funções constitucionais”.

Ao fim da sua sustentação, a vice-procuradora-geral da República se manifestou pela condenação de Silveira pelos seus atos criminosos contra as instituições da República.