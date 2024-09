Juiz condena União por falsa acusação de Lula contra Bolsonaro e Michelle

A 17ª Vara Federal no Distrito Federal condenou, nesta segunda, a União a pagar 15.000 reais em indenização por danos morais a Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle no caso envolvendo as denúncias feitas por Lula e Janja sobre o falso sumiço de móveis do Palácio da Alvorada. A decisão foi assinada pelo juiz Diego Câmara e ainda cabe recurso da AGU.

No início do mandato, Lula afirmou, sem apresentar provas, que os ex-ocupantes do Alvorada haviam “levado tudo” do palácio. Janja chegou a gravar para programas de televisão mostrando o interior do Alvorada e dizendo que estavam procurando os móveis supostamente levados, como alardeou o petista. Os móveis, no entanto, foram encontrados no fim do mesmo ano.

O magistrado aponta que, diante da “comprovação de que os itens em referência sempre estiveram sob guarda da União durante todo o período indicado, houve dano à honra objetiva e subjetiva” de Bolsonaro e sua mulher.