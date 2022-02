Juiz com salário de R$ 54,8 mil? STF recebe proposta

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux recebeu nesta semana a presidente da AMB, Renata Gil, para uma conversa sobre reajuste salarial de magistrados país afora.

A entidade quer, e pedir não custa, que o salário de juízes seja reajustado em 40%, batendo em 54.800 reais. Isso num país com milhares de brasileiros passando fome, vivendo com 400 reais mensais do auxílio do governo e sem emprego ou certeza de futuro.

Não é papel de entidades de classe pensar no país, mas é papel do STF avaliar o tamanho do estrago que uma decisão desse tamanho causaria na imagem da Corte e nas contas públicas.

Ciente disso, Fux recebeu a proposta, mas não deve dar encaminhamento a nada enquanto a pandemia e a crise econômica estiverem aí. A adoção da medida dependeria de um projeto de lei enviado ao Congresso. Antes disso, Fux teria que pautar a discussão numa sessão administrativa do Supremo, onde os demais ministros avaliariam a proposta. Por ora, chance zero.