José de Abreu sofre nova derrota na Justiça e terá de pagar R$ 20 mil

A primeira turma do STF decidiu por unanimidade nesta semana pela manutenção da condenação do ator José de Abreu ao pagamento da indenização de 20.000 reais ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por danos morais. Ainda cabe recurso.

A entidade recorreu à Justiça no início de 2019, meses após o ator publicar um tweet no qual acusava o hospital de ter “arquitetado” a facada sofrida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em conluio com o serviço de inteligência de Israel.

No mesmo ano, a juíza Claudia Carneiro Calbucci Renaux, da 7ª Vara Cível de São Paulo, assinou a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais de José de Abreu ao Einstein. O ator recorreu à instância superior dentro do próprio Tribunal de Justiça e, após sucessivas derrotas, conseguiu levar o caso ao STF e ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça.

Segundo os advogados que representam o hospital, Caio Milnitzky e Décio Milnitzky, o ator ainda pode recorrer da última decisão do colegiado do STF. O caso passará, ainda, pelo STJ — a Corte deverá julgar o agravo interposto pelo ator.