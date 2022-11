Jogo do Brasil contra Sérvia já é o mais apostado do ano

A estreia do Brasil na Copa do Mundo é o favorito do ano para apostadores. As apostas na partida já ultrapassaram as finais da Champions League, entre Liverpool e Real Madrid, e a final da Libertadores, entre Flamengo e Atlhetico-PR. Até a tarde desta quarta, as partidas lideravam o ranking, que leva em conta todas as competições esportivas de 2022.

“O fluxo de apostas para a partida do Brasil já é o dobro em relação às finais da Champions e Libertadores”, revela Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte, casa de apostas responsável pelo levantamento.

Palmeiras 2×2 Athletico, pela semifinal da Copa Libertadores, e PSG 1×0 Real Madrid, pelas oitavas-de-final da Champions League, completam a lista dos 5 jogos mais apostados.

Já casa de apostas Galera.bet também observa um elevado número de jogadores apostando na estreia da seleção brasileira, o que coloca a partida como a mais apostada da Copa do Mundo do Catar, mas está no mesmo patamar do que a final da Libertadores.