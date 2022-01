João Campos e Tábata Amaral testam positivo para Covid-19

O prefeito do Recife, João Campos, e a deputada federal Tábata Amaral, sua namorada, anunciaram nesta quinta-feira que testaram positivo para a Covid-19. O casal esteve em Fernando de Noronha nos últimos dias.

“Recebi há pouco o teste positivo para Covid. Estou com sintomas leves e seguirei em isolamento pelo tempo recomendado. Cuidem-se todos, não deixem de se vacinar e fiquem atentos às datas para a dose de reforço da vacina”, escreveu Tábata nas redes sociais.

Campos publicou um vídeo contando que contraiu a doença pela segunda vez e que alguns familiares que passaram o réveillon com ele também estão com Covid-19. Ele disse que está com sintomas leves e que vai manter o isolamento em casa, de onde vai continuar coordenando e acompanhando as ações da Prefeitura do Recife, remotamente.