Jantar de autoridades do G20 debate valorização global de professores

A Frente Parlamentar Mista da Educação vai realizar, nesta terça, na Confederação Nacional da Indústria, o encontro “O Futuro Passa pelos Professores”, como parte da programação do primeiro encontro presencial do Grupo de Trabalho de Educação do G20 no Brasil.

Com apoio técnico do Instituto Península – organização que trabalha para apoiar a melhoria da carreira docente no Brasil –, o jantar reunirá delegações dos países do G20 e organizações internacionais para promover a troca de experiências em prol da educação, principalmente acerca da valorização dos professores.

Além do ministro da Educação, Camilo Santana, estarão presentes o presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, deputado Rafael Brito, os coordenadores de Valorização dos Profissionais da Educação da Bancada da Educação no Congresso Nacional, deputadas Professora Goreth Sousa e Socorro Neri e o deputado Idilvan Alencar, e a diretora executiva do Instituto Península, Heloisa Morel.