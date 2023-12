Janja tem conta no X invadida

Mensagens fora do tom indicam que a primeira-dama, Janja Silva, teve a conta do X (antigo Twitter) invadida por volta das 21h40 desta segunda-feira. As publicações em sequência têm apoio a escândalos de corrupção, exaltações e ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Uma das mensagens marca a conta de Moraes e deseja a morte do ministro. Em outra, lança o magistrado como presidente em 2026. Há ainda publicações que lembram escândalos de corrupção protagonizados por antigos governos de Lula, como uma mensagem de apoio ao mensalão.

Há também várias mensagens de teor machista, misógino, com palavras de baixo calão. “O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar vai neymar”, diz uma das publicações.

Antes de começar a disparar a série de publicações, os supostos autores da invasão se identificaram em um tuíte publicado na rede social da primeira-dama.