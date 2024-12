Insatisfação com o governo Lula vai do mercado ao MST

É dura a vida de Lula no Planalto. Além da forte insatisfação no mercado com as medidas de ajuste fiscal do governo e descrença na capacidade do governo de cortar gastos e projetar um futuro próspero ao país, agora é o MST que decide invadir propriedades rurais e realizar protesto na frente da sede do Incra no Rio Grande do Sul.

O movimento cobra uma série de medidas do governo petista. “Viemos para cá num grupo de 250 famílias numa vigília no Incra para cobrar agilidade na efetuação no negócio de aquisição de áreas aqui no Rio Grande do Sul. A previsão de sair essas áreas eram ainda este ano, o que não aconteceu até agora. Então viemos por tempo indeterminado reivindicar que cumpram com a agenda. São famílias que aguardam terras há mais de uma década. Não saímos daqui sem uma conquista. Nosso lema é Natal com terra. Então as famílias vão permanecer aqui até obterem suas terras. Estamos aguardando que Brasília se manifeste para conversar conosco para agilizarmos essa negociação”, disse João Onofre, da coordenação estadual do MST.

Nesta quarta, a Quaest divulgou pesquisa mostrando que a reprovação ao governo Lula no mercado financeiro chegou ao patamar de 90%. O levantamento foi realizado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, logo após o pacote de corte de gastos ser anunciado por Fernando Haddad.