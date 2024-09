Indústria se mobiliza para frear vício de trabalhadores em apostas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O impacto do endividamento com apostas e jogos de azar on-line na saúde mental dos trabalhadores entrou na lista de prioridades do Serviço Social da Indústria.

A entidade vai incluir, em sua campanha de saúde mental, ações de conscientização sobre os efeitos do vício em “bets”.

Levantamento do Banco Central, divulgado nesta semana, estimou que 5 milhões de pessoas de famílias beneficiárias do Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais às empresas de apostas.

Além de ampliar o endividamento de trabalhadores, as apostas drenam o dinheiro que antes iria para o consumo da família no varejo, em viagens e em momentos de lazer em bares e restaurantes, por exemplo. Um baita problema social.