Incêndio atinge Assembleia do Ceará em dia de visita de Lula a Fortaleza

Um incêndio tomou conta do plenário da Assembleia Legislativa do Ceará no fim da manhã desta quinta-feira. O Radar ouviu pessoas que estavam no prédio no momento do sinistro. A fumaça rapidamente chegou ao hall de entrada, tomou conta de gabinetes e atingiu o teto do prédio. Um mezanino desabou.

O plenário iria receber uma sessão plenária nesta quinta-feira, que foi cancelada por falta de quórum. Boa parte dos deputados estavam no Palácio da Abolição, que recebe Lula para o anúncio de investimentos em saúde e educação.

O fogo já foi controlado e deputados estaduais estão reunidos, dentro do prédio, para definir quais serão as providências a serem tomadas. O chefe da Alece, Evandro Leitão, estava no evento com o presidente na sede do governo estadual e retornou à Assembleia, onde comanda a reunião com os demais parlamentares.

“O alarme de incêndio não disparou e foi o grito das pessoas que nos alertou”, conta uma das pessoas que estava na Assembleia.

Ainda não há uma informação oficial sobre a origem do incêndio. Especulam-se duas principais hipóteses, nos arredores da Alece. Uma é de que o fogo tenha iniciado na cozinha do plenário, outra que tenha sido causado por uma problema no sistema elétrico. Ao menos quatro ambulâncias foram ao local para prestar atendimento médico. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, nem danos para além do plenário.

