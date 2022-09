Inadimplência no varejo de moda recua 6,07% em agosto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A inadimplência no varejo de moda recuou 6,07% em agosto frente a julho, segundo o Índice Meu Crediário, produzido pela fintech de mesmo nome e que avalia o volume de parcelas atrasadas nos crediários de 200 redes varejistas de vestuário do país.

Segundo o indicador, 8,42% das parcelas do crediário dos clientes do setor estava com atraso de 61 a 90 dias em agosto. Esse índice era de 8,93% em julho. Atrasos acima de 90 dias já são considerados inadimplência pelos órgãos de proteção de crédito. O crediário é 40% das receitas das redes varejistas.

Além da comparação mês a mês, índice também registrou queda de 1,21% na inadimplência de agosto ante ao mesmo período do ano passado, quando 8,52% dos carnês estavam atrasados.

“Após uma sequência de onze meses de alta na inadimplência, esse é o primeiro mês em que há uma queda na inadimplência em relação ao ano anterior. Ou seja, podemos observar uma sinalização de estabilização da inadimplência”, afirma o presidente-executivo do Meu Crediário, Jeison Schneider.

