Igor Timo é reconduzido à liderança do Podemos na Câmara

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A bancada do Podemos na Câmara decidiu nesta quarta-feira reconduzir o deputado federal Igor Timo, de Minas Gerais, à liderança do partido na Casa. No posto desde 2021, ele continuará até o fim deste ano. Timo foi aclamado por unanimidade.

O deputado está no seu primeiro mandato na Câmara e tem defendido bandeiras da legenda como a aprovação do fim do foro privilegiado e a PEC da prisão após condenação em segunda instância.