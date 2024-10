Hospitais e Santas Casas se unem para alterar texto da reforma tributária

A Associação Brasileira das Empresas Locadoras de Equipamentos Médicos, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Demais Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo, a Federação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas e Demais Estabelecimentos de Serviços de Saúde, e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Paraná fizeram um manifesto, por meio de uma carta, em que pedem mudança no texto dos artigos 126 e 139 do PLP 68/2024, que institui e regulamenta o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) na reforma tributária.

Se alterado, o texto autorizará a redução de alíquotas sobre a locação de equipamentos médicos. Na redação atual, apenas a venda de equipamentos foi incluída na alíquota reduzida. De acordo com os sindicatos, o impacto da mudança na alíquota geral seria praticamente zero.

“O apoio a essa iniciativa é fundamental para garantir um ambiente mais favorável aos serviços de saúde, especialmente diante da crescente demanda por eficiência e inovação no setor”, disse Luiz Eduardo Eugênio, presidente da ABLEM.