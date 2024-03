Homem tem faca apreendida durante visita de Bolsonaro ao RS

A Policia Militar do Rio Grande do Sul apreendeu uma faca com um homem, nesta quarta, durante a visita de Jair Bolsonaro a uma feira do agronegócio no interior do estado.

Segundo o site GZH apurou com a polícia, o homem comprou a faca dentro da própria feira, onde o comércio do artefato é permitido. O objeto estava no bolso dele.

Aliados de Bolsonaro consideraram o fato uma ameaça ao ex-presidente e pediram uma investigação sobre o episódio. A polícia gaúcha, no entanto, informou à imprensa que o homem não apresentou ameaça a Bolsonaro.

“No momento da abordagem ele estava a mais de 50 metros de onde estava o ex-presidente. Foi lavrado um termo circunstanciado pelo fato de ele estar com uma arma branca em local de reunião pública. Logo após, a faca foi apreendida, e o homem, liberado”, disse o comandante do Comando Regional do Policiamento Ostensivo do Planalto, coronel Marco Antônio dos Santos Morais.