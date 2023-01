Homem de confiança de Heleno no GSI é exonerado por Lula

Chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa exonerou nesta quinta o coronel da reserva Adriano de Souza Azevedo da Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos do GSI. Braço-direito de Augusto Heleno, ele monitorou, a serviço do Planalto, os participantes da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP 25), realizada em Madri.

A missão era relatar menções negativas a políticas ambientais do governo de Jair Bolsonaro, especialmente na Amazônia. O próprio ex-chefe do GSI admitiu que a ação araponga mirava “maus brasileiros”, no caso, integrantes de entidades ambientais que denunciavam no evento o desmonte das políticas de proteção da floresta e a entrega da Amazônia a madeireiros, garimpeiros e grileiros pelo bolsonarismo.