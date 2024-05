Hermeto Pascoal será embaixador do Make Music Day

Giro VEJA – quinta, 16 de maio

Com previsão de cheia longa, governo vai criar quatro cidades provisórias no RS

O governo do Rio Grande do Sul vai criar quatro cidades provisórias para receber desabrigados pelas enchentes. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, o vice-governador do estado Gabriel Souza detalhou a medida para atender a população afetada pelas chuvas. Saiba mais no Giro VEJA.