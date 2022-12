Haddad escolhe secretários e tem segunda reunião com equipe de Guedes

Confirmado como ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou que irá começar a escolher os secretários depois da diplomação do presidente eleito Lula, marcada para as 14h desta segunda-feira. Haddad ainda não fez convites formais, mas indicou que já tem nomes cotados e que a equipe será escolhida em diálogo com o futuro ministro do Planejamento.

“Tenho que ter uma equipe plural, mas obviamente vai depender da nomeação do presidente da República sobre a pasta do Planejamento. Eu preciso combinar com o ministro do Planejamento, para a gente ter uma equipe mais coesa”, disse Haddad.

O ex-prefeito de São Paulo voltará a se reunir nesta terça com integrantes do Ministério da Economia. No encontro, a equipe econômica do governo petista deve se debruçar sobre aspectos específicos das secretarias da pasta comandada por Paulo Guedes. O atual ministro e Haddad já tiveram uma primeira conversa na semana passada.

“Nós falamos sobre muitos assuntos importantes, mas, em uma hora e meia, se você divide o tempo pelo número de assuntos tratados, você teve pouco tempo para detalhar. O plano geral de voo foi tratado com ele, tanto daquilo que entende que está deixando de legado para o país, quanto aquilo que pretendemos fazer, a partir do ano que vem”, avaliou Haddad após se reunir com Guedes na quinta-feira passada.