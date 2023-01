Haddad assume prometendo ‘nova âncora fiscal’ e ‘responsabilidade’

Fernando Haddad assumiu há pouco o Ministério da Fazenda prometendo um governo de “previsibilidade econômica” que inspire “confiança dos investidores” e tenha “transparência com as contas públicas”. O ministro citou prioridades de sua gestão como garantir “sustentabilidade e responsabilidade” para fazer o país voltar a crescer e combater a inflação.

“Além de trabalhar com toda ênfase na recuperação das contas públicas, é preciso combater a inflação. É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade. Mas, principalmente, com prioridade social. Com geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa e preços mais justos”, disse Haddad.

O novo chefe da Fazenda listou como prioridades a “geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa e preços mais justos”.

“Essa é a síntese da missão que recebi do nosso presidente Lula”, disse Haddad.

O petista também prometeu dialogar com os diferentes setores da sociedade. “Eu acredito que o diálogo é a maior ferramenta da política, e o melhor caminho para encontrar o denominador comum dos anseios da população brasileira e do mercado”, disse Haddad.