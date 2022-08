Hacker da Vaza-Jato tenta usar o STF para anular o caso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

CORREÇÃO: a primeira versão desta nota informou incorretamente que Danilo Marques já havia sido condenado pela Justiça nesta investigação. A informação correta é de que ele ainda responde ao processo.

Investigado pela Justiça, Danilo Marques, um dos hackers da Vaza-Jato, tenta anular o caso nos tribunais usando falas furadas da delação de Luiz Molição, o hacker que fechou um acordo para contar o que viu e ouviu de Walter Delgatti Neto, o líder do bando. No acordo, o hacker diz que Delgatti disse que “todos os ministros do STF” foram hackeados por ele.

Na delação, Molição diz que Delgatti também lhe contou sobre uma suposta conversa telefônica que teve com Gilmar Mendes. A PF confirmou que o bando tentou invadir os celulares dos ministros do STF, como o de Alexandre de Moraes, mas não encontrou nada sobre a tal conversa de Delgatti com Mendes. O ministro diz que ela não ocorreu e o relato da delação leva mesmo a crer que se trata de conversa fiada.

“Walter, teve um dia que ele falou que ligou para o Gilmar Mendes; que Gilmar Mendes estava voltando de Portugal; que Walter enviou os documentos para Gilmar Mendes; que, por ligação, o Gilmar Mendes afirmou: ‘muito bom que você me mandou, faz o teu dinheiro que depois eu arrumo umas doações’ (…); que tem mensagem do Walter falando sobre isso comigo”, disse Molição.

A defesa de Marques argumenta que o simples fato de o delator ter citado o STF e Mendes num depoimento já justificaria a incompetência da Justiça do Distrito Federal para ter recebido a denúncia contra o hacker.