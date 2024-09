Governo Tarcísio regularizou mais de 100 mil imóveis desde 2023

O governo de São Paulo passará nesta sexta-feira da marca de 100.000 imóveis regularizados sob a gestão de Tarcísio de Freitas, projeto que começou em 2023. O governador irá a Guaianases, Zona Leste da capital, para entregar a populares mais 706 títulos de propriedades construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Até agora foram investidos R$390,8 milhões através do programa Casa Paulista, proporcionando, até o final desta sexta, a entrega de 100.222 títulos de propriedade no total.

Além dos títulos já entregues, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) já deram entrada em cartório em processos para regularizar outras 29 mil novas moradias. A meta da gestão é entregar, no total, 200 mil títulos. O recorde anterior foi de 100 mil moradias entregues entre 2019 e 2022.

Com a regularização fundiária, as famílias podem obter o título de propriedade das suas moradias e, consequentemente, passam a ter segurança jurídica. Ou seja, a partir da emissão do documento, passam a ser donos dos imóveis, antes em situação irregular. Além disso, poderão ter acesso ao mercado formal de crédito, à possibilidade de comercialização da residência e a transferência do bem para filhos ou herdeiros.