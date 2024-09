Governo Tarcísio notifica Boulos por uso indevido de marca em SP

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo notificou o candidato à prefeitura da capital Guilherme Boulos (Psol) pelo suposto uso indevido da marca “Poupatempo” em sua campanha eleitoral. Segundo o governo, a marca é de uso exclusivo da Prodesp, e por isso Boulos deve cessar sua utilização imediatamente.

No documento, a Prodesp afirma que “a campanha do Sr. Guilherme Boulos à Prefeitura do Município de São Paulo nas redes sociais, televisão e internet tem veiculado propaganda eleitoral com a informação de que o candidato em questão, se eleito, inauguraria na Capital um suposto ‘Poupatempo da Saúde’”.

Contudo, a empresa disse que isso jamais poderia ser feito, tendo em vista se tratar de um programa sob gerência do governo estadual, e não municipal.

Empresa pública vinculada ao governo estadual, a Prodesp é responsável pela execução e administração do Programa Poupatempo. Segundo a notificação, a empresa tem direito de uso exclusivo sobre a marca do programa, amparada na Lei de Propriedade Intelectual.