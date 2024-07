Governo lança plataforma para rastrear uso de plástico reciclado no país

Uma plataforma para o rastreio de resíduos plásticos, desde a origem até a reinserção como matéria-prima na fabricação de novos produtos no país, será lançada às 15h desta sexta-feira no auditório da Confederação Nacional da Indústria, em São Paulo. Batizada de “Recircula Brasil”, a iniciativa é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ligada ao MDIC, e da Associação Brasileira de Indústria do Plástico.

O mapeamento conecta notas fiscais eletrônicas, desde a compra dos materiais até a venda dos produtos finais, monitorando todo o percurso dos plásticos reciclados. Assim, o sistema atesta a origem dos materiais e confirma que o produto contém plástico reciclado. A plataforma foi reconhecida como modelo de excelência no combate à poluição plástica pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente da ONU.

O evento de lançamento vai contar com a presença do presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, o presidente-executivo da Abiplast, Paulo Teixeira, o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Adalberto Maluf, a diretoria de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, e o presidente dos Conselhos da Abiplast e do Sindiplast-SP, José Ricardo Roriz Coelho.