Governo lança guia de prevenção ao HIV para grupos mais vulneráveis

O Ministério da Saúde lançou, na última semana, um Guia para Oferta de Prevenção Combinada ao HIV, com foco no uso de profilaxias pré e pós-exposição ao vírus da Aids (PrEP e PEP, respectivamente), para pessoas trans, travestis e não binárias.

O documento [acesse aqui] busca orientar profissionais da saúde a lidarem com esses casos, sobretudo quando envolvem esses grupos que, segundo o guia, são “desproporcionalmente afetados” pela enfermidade.

Além de orientações técnicas, o material também entrega ao trabalhador da saúde noções sobre gênero e sexualidade, temas que ainda são desconhecidos por uma parcela da população.

Prevenção combinada

No documento, o ministério afirmou que a estratégia de prevenção combinada indica o uso “combinado” de métodos preventivos, de acordo com as possibilidades e escolhas de cada pessoa.

Essa técnica é composta por estratégias biomédicas, comportamentais e estruturais. A prevenção combinada do HIV e outras estratégias para a prevenção da sífilis e das demais ISTs devem, segundo a pasta, ser escolhidas e adotadas de acordo com a necessidade, estilo de vida e desejo de cada pessoa.

Apesar de trazer um leque de métodos, o foco do documento é nas PrEPs e PEPs.