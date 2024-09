Governo federal e Caixa celebram aniversário do FGTS

O Ministério do Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal celebrarão, nesta quinta-feira, 12, o aniversário de 58 anos de criação do FGTS.

No evento, serão exaltados os resultados do fundo, criado para servir como um amparo ao trabalhador formal regido pela CLT e como funding para o desenvolvimento do país.

Estarão presentes o ministro do Trabalho e Emprego e presidente do Conselho Curador do FGTS, Luiz Marinho, do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e há previsão de participação do ministro das Cidades, Jader Filho, e do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias.

Com horário marcado para às 15h, o evento acontecerá no Edifício Matriz II da CAIXA, em Brasília.