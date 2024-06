Governo discute benefícios tarifários para embarcações sustentáveis

Giro VEJA – quinta, 6 de junho

Câmara discute anistia enquanto PF faz operação contra condenados do 8/1

Em entrevista ao 'Ponto de Vista', de VEJA, o relator do PL da Anistia, que prevê o perdão aos condenados pelos atos do 8 de Janeiro, deputado Rodrigo Valadares, afirmou que a ideia do projeto é distensionar o ambiente polarizado no país. Além disso, o parlamentar disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria beneficiado pela proposta. Enquanto isso, a PF realiza nesta quinta-feira, 6, uma megaoperação contra mais de 200 condenados pelos atos golpistas. Saiba mais no Giro VEJA.