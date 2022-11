Governo de SP lança programa circense com investimento de R$ 14 milhões

Mais de 40 representantes de grupos circenses e integrantes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo se reuniram nesta quarta para conversar sobre o programa “Mundo do Circo SP”. As apresentações de artistas e companhias de circo vão receber o aporte de 14,4 milhões de reais para o projeto, que deve ser inaugurado em dezembro, quando ocorre o Festival Circo SP.

O Mundo do Circo vai ocupar um espaço de 14.000 m², no Parque da Juventude, na Zona Norte da capital paulista. Os espetáculos vão de companhias tradicionais a contemporâneas. Também estão previstos espaços exclusivos com números circenses, selecionados por meio do programa de fomento e difusão cultural do Estado.