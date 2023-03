Governo de SP colhe frutos de missão internacional na Suíça

O secretário de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz, se reuniu recentemente com empresas como Nutrien, Toyota, DP World, Pan American Energy, P&G, Swiss Re, Qualcomm, Shein e EDP, instituições multilaterais como o Banco Mundial, BID e Fonplata e o Fundo Soberano de Singapura.

As conversas começaram no fim de janeiro e seguiram durante o mês anterior. O diálogo é resultado da primeira missão internacional do atual governo estadual, no Fórum Mundial Econômico, em Davos, na Suíça. Ferraz fez parte da comitiva do governador Tarcísio de Freitas, que também contou com a secretária de Comunicação, Lais Vita, e o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima.