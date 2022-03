Governo confirma chefe do Exército na Defesa e Braga Netto no Planalto

O governo de Jair Bolsonaro formalizou há pouco a saída do general do Exército Walter Braga Netto do comando do Ministério da Defesa.

Em seu lugar assume o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.



Conforme o Radar mostrou na manhã desta quinta, Netto assume um cargo como assessor especial no gabinete de Bolsonaro, de quem ele deverá ser o vice nas eleições de outubro.

As mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta.