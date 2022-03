Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Provável vice na chapa de Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, vai deixar a pasta nesta semana e deve ser nomeado, na sequência, assessor especial do presidente no Palácio do Planalto.

Bolsonaro quer manter o general, hoje um de seus principais conselheiros, por perto no palácio.