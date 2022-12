Governo Bolsonaro se diz preocupado com golpe… no Peru

O Itamaraty acaba de divulgar uma nota na qual manifesta preocupação com a “situação política interna” no Peru que culminou na destituição do presidente Pedro Castillo pelo Congresso, depois de ele tentar dar um golpe para se manter no poder, nesta quarta-feira.

Castillo, que segundo a imprensa peruana foi detido após deixar o Palácio de Governo, em Lima, será sucedido pela vice-presidente Dina Boluarte, a quem o governo brasileiro desejou “êxito”.

Nas palavras do Ministério das Relações Exteriores do governo de Jair Bolsonaro, o presidente adotou medidas “incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional daquele país, representavam violação à vigência da democracia e do Estado de Direito”.

A manifestação do Itamaraty considera a decisão do Congresso peruano de destituí-lo constitucional e diz esperar que ela garanta o “pleno funcionamento do Estado democrático no Peru”.

Leia a nota na íntegra a seguir:

Situação no Peru

O Governo brasileiro acompanha, com preocupação, a situação política interna no Peru que levou à destituição constitucional do Presidente Pedro Castillo pelo Congresso e à sua sucessão pela vice-Presidente Dina Boluarte.

As medidas adotadas no dia de hoje, 7 de dezembro, pelo Presidente Pedro Castillo, incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional daquele país, representavam violação à vigência da democracia e do Estado de Direito. Espera-se que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático no Peru.

O Governo brasileiro manifesta sua disposição de seguir mantendo as sólidas relações de amizade e cooperação que unem os dois países e deseja êxito à Presidente Dina Boluarte em sua missão como Chefe do Estado peruano.

