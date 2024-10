Governo autoriza “Os Saltimbancos” a captar R$ 2,7 milhões via Rouanet

O Ministério da Cultura autorizou o grupo Os Saltimbancos a captar quase 3 milhões de reais, via Lei Rouanet, para a produção de um espetáculo em Belo Horizonte, sem data definida até o momento.

Com o nome “Os Saltimbancos: uma homenagem”, o projeto prevê uma remontagem e realização de um musical infantil realizado pela Odeon Companhia Teatral, em 2011, e que obteve grande sucesso de público e crítica na capital mineira.

A remontagem contará com a encenação dos atores Lucinha Lins e Dedé Santana, parte do elenco do clássico “Saltimbancos Trapalhões”, de 1981. O espetáculo deverá contar com sonorização ao vivo e dramaturgia especial, com direção de Carlos Gradim e produção de Tatyana Rubim e uma equipe artística.

Com estreia e temporada de dois meses, em Belo Horizonte, a produção deverá mobilizar, de modo direto e indireto, uma equipe de aproximadamente 60 profissionais.

O valor aprovado pelo MinC é de 2.721.752,14 reais, e seu prazo de captação se iniciou na última terça-feira, devendo ser finalizado até o dia 31 de dezembro deste ano.