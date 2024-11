Governo vai anunciar novos dados sobre desmatamento na Amazônia e Cerrado

O governo federal vai anunciar nesta quarta-feira os novos dados sobre a taxa de desmatamento na Amazônia e no Cerrado produzidos pelo programa Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe.

A divulgação será feita às 16h em evento no Palácio do Planalto, e contará com a presença do presidente Lula, acompanhado das ministras da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e do Meio Ambiente, Marina Silva.

Divulgada anualmente desde 1988, a taxa de desmatamento é medida sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Segundo o governo, o Prodes detecta desmatamentos por corte raso e degradação progressiva, como árvores completamente destruídas por incêndios.

Pacto pelo Cerrado

No mesmo evento, também ocorrerá o lançamento do Pacto Interfederativo para a Prevenção e o Controle do Desmatamento Ilegal e dos Incêndios Florestais no Cerrado, que será assinado com Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia — estados conhecidos como Matopiba, que concentraram 70% do desmatamento registrado neste bioma entre 2019 e 2022.

O pacto foi formulado a partir de um trabalho conjunto iniciado em março deste ano e prevê que União e governos estaduais se comprometerão a agir em parceria para ampliar a identificação e a aplicação de sanções ao desmatamento ilegal em imóveis rurais no Matopiba.