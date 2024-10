Governo alerta para golpe com deepfake de Haddad sobre dinheiro em contas

A Secom do Palácio do Planalto divulgou nesta terça-feira um alerta sobre “peças de desinformação” que criaram um depoimento falso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre dinheiro esquecido em contas de banco que encaminha pessoas a um link suspeito.

A criação de vídeos falsos que simulam a figura de pessoas é chamada deepfake, e usa recursos de inteligência artificial para convencer pessoas.

O clique leva o usuário a um ambiente digital simulando as páginas oficiais do Governo Federal e pede por login e senha da plataforma Gov.Br. O sistema malicioso então cobra uma taxa pelo resgate de depósitos bancários esquecidos.

“Trata-se de um golpe sofisticado e com potencial de enganar muita gente. A entrega de dados pessoais requisitados pela armadilha representa risco do uso do CPF e da senha da plataforma Gov.Br por criminosos. O próprio pagamento da taxa indevida cobrada pelos golpistas já representa conduta criminosa. O Sistema de Valores a Receber (SVR) é um serviço do Banco Central que é gratuito, sem taxas”, informou a Secom.

Depósitos esquecidos em contas correntes são acessados de forma segura no site do Banco Central, onde o usuário pode consultar eventuais valores em contas registradas em seu nome por meio do CPF.

É importante lembrar que a extensão “.br” caracteriza os sites brasileiros na internet. O Governo Federal não hospeda sites e sistemas usando extensões estrangeiras.