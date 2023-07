Governadores e parlamentares discutem a reforma tributária em Brasília

Governadores, senadores e deputados federais de oito estados vão se reunir para discutir o texto da reforma tributária na noite desta terça-feira, em Brasília.

Como mostrou o Radar, após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, começou a articular o encontro com parlamentares e chefes de Executivo estaduais.

Além de Leite, participam nesta terça os governadores Cláudio Castro (RJ), Eduardo Riedel (MS), Jorginho Mello (SC), Ratinho Júnior (PR), Renato Casagrande (ES), Romeu Zema (MG) e Tarcísio de Freitas (SP).

O governador de São Paulo disse nesta segunda ter “divergências ajustáveis” com o texto que tramita na Câmara. A bancada paulista se reuniu no Palácio dos Bandeirantes no domingo e entregaram sugestões de mudanças ao relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Uma das críticas é em relação ao conselho federativo, que pode diminuir a autonomia dos estados — o modelo de governança do conselho já havia sido criticado pelo vice-governador do RS, após a reunião com Lira em junho.