Governador e prefeito de SP se encontram para homenagear Bruno Covas

O governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) e o prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB) se reuniram nesta quinta-feira pela primeira vez desde que o tucano assumiu o Executivo estadual, com a saída de João Doria para disputar a presidência.

No encontro, os mandatários relembraram a “dedicação incansável” do ex-prefeito Bruno Covas — que hoje completaria 42 anos — e reforçaram a união entre a prefeitura e o governo do estado.

A última carta de Covas, inclusive, foi dirigida a Garcia — o então vice-governador foi elogiado por ser um “liberal progressista e parlamentarista”, e por ter “responsabilidade pública e trajetória político-administrativa”.

Participaram da reunião, no gabinete de Nunes, todos os secretários estaduais e municipais. O gesto “inverso” de Garcia foi visto com bons olhos — geralmente, é o prefeito que vai até o Palácio dos Bandeirantes, e o governador, neste primeiro encontro, escolheu ir até a prefeitura.