Google e Facebook vão debater na Câmara uso de IA nas eleições

Google e Meta, a dona do Facebook, vão debater o uso da inteligência artificial em eleições em um seminário na Câmara na próxima quinta-feira, a partir das 9h. Representantes do TikTok e do X (ex-Twitter) também foram convidados, mas não confirmaram presença até agora.

Quem organiza o seminário é Aureo Ribeiro, líder do maior bloco da Câmara (União Brasil, PP, PSDB-Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD), com 159 deputados.

A programação inclui palestra da secretária de Assuntos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lílian de Melo, além de rodadas de discussão com vários advogados e acadêmicos especializados na legislação eleitoral.