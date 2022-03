Golpe de 64 ‘refletiu anseios da população’, diz Braga Netto

De saída do cargo de ministro da Defesa, o general do Exército Walter Braga Netto mostrou que, assim como seu chefe Jair Bolsonaro, vê com admiração o golpe militar de 1964 que inaugurou uma ditadura de 21 anos no Brasil e matou e torturou centenas de civis.

Netto deve ser vice na chapa de Bolsonaro que tentará à reeleição e, por conta da legislação eleitoral, terá que se deixar o cargo até o próximo dia 2. Um de seus últimos atos como ministro foi a assinatura da chamada Ordem do Dia em alusão à data de 31 de março, que é o aniversário do golpe militar no Brasil. O texto foi divulgado na noite desta quarta.

A mensagem assinada por Braga Netto e pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica trata o golpe como um “movimento” e um “marco histórico na evolução política brasileira”. O texto diz que a instalação do regime de exceção no Brasil “refletiu os anseios e as aspirações da população da época”.

“Nos anos seguintes ao dia 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita pelo Congresso Nacional.”

O texto ignora as torturas, a cassação de direitos fundamentais com a edição dos atos institucionais e as diversas famílias até hoje sem respostas sobre seus entes desaparecidos pelo governo do regime militar. “Cinquenta e oito anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares, que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia, valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular”, diz a mensagem.