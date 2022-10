Golpe? Comando do Exército prevê ‘transição tranquila’ com Lula

Atualizado em 31 out 2022, 13h09 - Publicado em 31 out 2022, 13h04

A manhã no Comando do Exército começou tranquila nesta segunda, um dia após a eleição que confirmou a vitória de Lula e o fim do projeto político de Jair Bolsonaro no Planalto.

Seguindo o comportamento de respeito à institucionalidade registrado durante todo o governo, o Alto Comando do Exército não se manifestou antes, durante ou depois das eleições.

Como instituição fiel à Constituição, já aguarda os próximos passos do presidente eleito no domingo e sua equipe de transição. “Seguiremos todos os passos institucionais para uma transição tranquila como sempre acreditamos que deveria ser”, disse ao Radar um interlocutor do Comando.

Os caminhoneiros que pedem um golpe militar já podem voltar ao trabalho. Não há o mínimo risco de tal fantasia se realizar.

A próxima reunião do Alto Comando do Exército — provavelmente a última sob o governo de Jair Bolsonaro — será realizada no último fim de semana de novembro. A transição já terá avançado e todos os temas serão tratados olhando para o futuro. Nada sobre a choradeira golpista dos aliados de Bolsonaro.