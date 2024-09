Globoplay lança “Não está tudo bem”, sobre viagem de Huck à Ucrânia

No próximo dia 14, o Globoplay disponibiliza, com sinal aberto para não assinantes, a produção “Não está tudo bem”, que narra, em 50 minutos, a passagem do apresentador Luciano Huck por Kiev, na Ucrânia, onde entrevistou o presidente Volodymyr Zelensky durante um dos mais duros ataques russos ao país.

“Parece que não tiramos lições da história, estamos repetindo os mesmos erros do seculo passado: guerras na Europa e no Oriente Médio, com as forças armadas prevalecendo sobre a diplomacia”, diz Huck ao Radar.